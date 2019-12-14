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Рада приняла за основу законопроект о преступном сообществе

Рада приняла за основу законопроект о преступном сообществе

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о введении уголовной ответственности для «воров в законе» и за преступления, совершенные преступным сообществом.

За законопроект № 2513 проголосовали 264 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является прекращение деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечение к уголовной ответственности «воров в законе», а также других участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ.

Законопроект внес на рассмотрение Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский.

Документом впервые определяется понятие «вор в законе» и вводится уголовное наказание для авторитетов. В частности за пребывание в статусе «вор в законе» предлагается вести наказание от семи до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Согласно законопроекту, преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является «вор в законе».

По материалам НВ
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