0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0 Новости партнёров

Укргазбанк и НУФ будут финансировать малый и средний бизнес востока Украины

Укргазбанк подписал соглашение с Немецко-Украинским фондом и стал участником новой программы поддержки украинского бизнеса «FinancEast». Программа позволит расширить доступ к финансированию микро-, малым и средним предприятиям, которые ведут свой бизнес на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

«Мы начинаем активную фазу реализации программы поддержки FinancEast, которая откроет предпринимателям Донбасса доступ к различным финансовым инструментам, в том числе кредитованию. Это, я убежден, улучшит финансовое здоровье их компаний, повысит их способность дальше расти, развиваться, радовать своих клиентов качественными продуктами и услугами», – отметил и.о. директора Фонда Майборода.

Для реализации программы FinancEast Европейский Союз предоставил Украине грант в размере 9,5 млн евро через Немецкий банк развития KfW. Гранты будут предоставляться малым и средним предпринимателям в виде компенсации до 50% стоимости инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и тому подобное.

Основным партнером программы будет государственный Укргазбанк. Уже с 20 декабря предприниматели смогут обращаться в региональные отделения Укргазбанка и получать средства в лизинг или кредит.

«Укргазбанк – признанный лидер по работе с МСБ-сектором: только за прошлый год кредитный портфель для клиентов МСБ увеличился вдвое и сегодня он составляет 5,3 млрд грн. Укргазбанк успешно сотрудничает с НУФ по программам кредитования ММСП с 2012 года и является наиболее активным партнером по программам НУФ. За это время мы выдали кредитов для микро-, малых и средних предприятий на сумму более 760 млн грн», – отметил во время подписания соглашения председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

По материалам Укргазбанк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.