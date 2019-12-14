Укргазбанк и НУФ будут финансировать малый и средний бизнес востока Украины

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Укргазбанк подписал соглашение с Немецко-Украинским фондом и стал участником новой программы поддержки украинского бизнеса «FinancEast». Программа позволит расширить доступ к финансированию микро-, малым и средним предприятиям, которые ведут свой бизнес на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.
«Мы начинаем активную фазу реализации программы поддержки FinancEast, которая откроет предпринимателям Донбасса доступ к различным финансовым инструментам, в том числе кредитованию. Это, я убежден, улучшит финансовое здоровье их компаний, повысит их способность дальше расти, развиваться, радовать своих клиентов качественными продуктами и услугами», – отметил и.о. директора Фонда Майборода.
Для реализации программы FinancEast Европейский Союз предоставил Украине грант в размере 9,5 млн евро через Немецкий банк развития KfW. Гранты будут предоставляться малым и средним предпринимателям в виде компенсации до 50% стоимости инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и тому подобное.
Основным партнером программы будет государственный Укргазбанк. Уже с 20 декабря предприниматели смогут обращаться в региональные отделения Укргазбанка и получать средства в лизинг или кредит.
«Укргазбанк – признанный лидер по работе с МСБ-сектором: только за прошлый год кредитный портфель для клиентов МСБ увеличился вдвое и сегодня он составляет 5,3 млрд грн. Укргазбанк успешно сотрудничает с НУФ по программам кредитования ММСП с 2012 года и является наиболее активным партнером по программам НУФ. За это время мы выдали кредитов для микро-, малых и средних предприятий на сумму более 760 млн грн», – отметил во время подписания соглашения председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
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