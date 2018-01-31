Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показатели

ДТЭК Киевские электросети с начала года установила киевлянам почти 20 тысяч «умных» счетчиков, инвестировав в проект 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.

“Мы последовательно цифровизируем собственные сети, внедряя технологии Smart Grids. В частности – устанавливаем в домах киевлян «умные» счетчики”, – отмечают в ведомстве.

Клиенты получают такие счетчики бесплатно – за счет инвестиционной программы ДТЭК. В целом в Киеве установлено уже 168 тысяч смарт-счетчиков.

Что это дает. Благодаря «умным» счетчикам киевляне могут экономить на оплате за коммунальные услуги. Такие приборы можно запрограммировать для работы в двухзонном режиме, что позволяет платить за свет, потребленный в ночное время, на 50% меньше. К тому же, смарт-счетчики сами присылают показатели потребления.

Справка Finance.ua:

С декабря по февраль население потребляет электроэнергии в 1,5 раза больше, чем в другие времена года.