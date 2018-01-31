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Назвали лучшие гибридные автомобили 2019 года

Назвали лучшие гибридные автомобили 2019 года

В 2019 году лучшим гибридным автомобилем стала Toyota Corolla, в то время как Honda CR-V стал первым в категории кроссоверов.

Об этом сообщает портал «Мотор».

Главными соперниками Corolla были Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul и Mazda3, а за победу среди кроссоверов, помимо Honda CR-V, сражались Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid и Toyota RAV4.

Honda CR-V 2020 модельного года стал первым гибридным кроссовером марки на североамериканском рынке. Согласно плану марки, к 2030 году две трети линейки Honda будут оснащаться электрическими силовыми установками. Уже сейчас электрифицированные автомобили бренда пользуются устойчивым спросом: в 2019 году продажи таких моделей выросли на 34 процента и достигли отметки в 50 тысяч экземпляров.

Что же касается Toyota Corolla, то гибридный вариант появился в США впервые только в 2018 году. Бензоэлектрическая версия оснащается 1,8-литровым «атмосферником» и двумя электромоторами-генераторами, суммарная отдача которых составляет 122 лошадиные силы, как и у Prius с аналогичной установкой.

В прошлом году победителем среди кроссоверов стал гибридный Mitsubishi Outlander, а Honda Insight получила главный приз. Победа CR-V стала для японского бренда шестой за время существования Green Car Journal: в разные годы лучшими «зелеными» автомобилями признавали Cvic Natural Gas, Accord, Clarity, HR-V.

По материалам motor.ru
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