0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

Система удаленной идентификации BankID уже распространяется на 11 банков - НБУ

Система удаленной идентификации BankID уже распространяется на 11 банков - НБУ

К системе удаленной идентификации BankID Национального банка уже присоединились 11 банков, также есть много заявок на подключение от других банков.

Об этом в интервью рассказал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

“В системе BankID НБУ уже сейчас 11 банков-участников, а также много заявок на подключение от других банков. Заинтересованность в системе также обнаружили мобильные операторы и другие коммерческие игроки рынка, которые готовы предоставлять услуги, используя идентификацию с помощью BankID НБУ”, – сказал Холод.

По его словам, регулятор уже несколько лет активно развивает BankID.

“Сначала система была ориентирована на дистанционное предоставление бесплатных административных услуг. Но впоследствии рамки проекта расширились, и теперь в нем участвуют также и коммерческие игроки”, – отметил Холод.

Читайте также: На что банки тратят IT-бюджеты

В то же время, отметил банкир, возник вопрос монетизации сервисов банков, которые предоставляют информацию для идентификации клиента. Ведь банки осуществляют первичную идентификацию, физическую или удаленную, и тратят на это средства. Поэтому они не готовы бесплатно отдавать эту информацию другим коммерческим игрокам рынка.

“Мы планируем ввести гибкие тарифы за проведение идентификации в системе BankID НБУ. Это позволит коммерческому участнику, который подает запрос на идентификацию, за определенную умеренную плату получить от банков информацию о проведенной идентификации клиента. То есть платит не клиент, а компания, предоставляющая услугу “, – подчеркнул Холод.

По материалам ain.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.