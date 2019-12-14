Система удаленной идентификации BankID уже распространяется на 11 банков - НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
К системе удаленной идентификации BankID Национального банка уже присоединились 11 банков, также есть много заявок на подключение от других банков.
Об этом в интервью рассказал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.
“В системе BankID НБУ уже сейчас 11 банков-участников, а также много заявок на подключение от других банков. Заинтересованность в системе также обнаружили мобильные операторы и другие коммерческие игроки рынка, которые готовы предоставлять услуги, используя идентификацию с помощью BankID НБУ”, – сказал Холод.
По его словам, регулятор уже несколько лет активно развивает BankID.
“Сначала система была ориентирована на дистанционное предоставление бесплатных административных услуг. Но впоследствии рамки проекта расширились, и теперь в нем участвуют также и коммерческие игроки”, – отметил Холод.
Читайте также: На что банки тратят IT-бюджеты
В то же время, отметил банкир, возник вопрос монетизации сервисов банков, которые предоставляют информацию для идентификации клиента. Ведь банки осуществляют первичную идентификацию, физическую или удаленную, и тратят на это средства. Поэтому они не готовы бесплатно отдавать эту информацию другим коммерческим игрокам рынка.
“Мы планируем ввести гибкие тарифы за проведение идентификации в системе BankID НБУ. Это позволит коммерческому участнику, который подает запрос на идентификацию, за определенную умеренную плату получить от банков информацию о проведенной идентификации клиента. То есть платит не клиент, а компания, предоставляющая услугу “, – подчеркнул Холод.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»5 ч. назад - 1216 7
В следующем году возобновят обязательный техосмотр5 ч. назад - 3797 7
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежках8 ч. назад - 1242 7
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)7 ч. назад - 2496 6
Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег4 ч. назад - 1107 5
Минимальный размер единого взноса меняется с 1 январяВчера, 17:03 - 4503 2
В следующем году возобновят обязательный техосмотр5 ч. назад - 3797 7
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)7 ч. назад - 2496 6
Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в Борисполе (фото)Вчера, 18:22 - 2319 2
Эксперты рассказали, у каких электрокаров быстрее изнашиваются батареиВчера, 22:26 - 1714 2
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1013
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 910
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1119
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3436 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3154 2