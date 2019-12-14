Система удаленной идентификации BankID уже распространяется на 11 банков - НБУ

К системе удаленной идентификации BankID Национального банка уже присоединились 11 банков, также есть много заявок на подключение от других банков.

Об этом в интервью рассказал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

“В системе BankID НБУ уже сейчас 11 банков-участников, а также много заявок на подключение от других банков. Заинтересованность в системе также обнаружили мобильные операторы и другие коммерческие игроки рынка, которые готовы предоставлять услуги, используя идентификацию с помощью BankID НБУ”, – сказал Холод.

По его словам, регулятор уже несколько лет активно развивает BankID.

“Сначала система была ориентирована на дистанционное предоставление бесплатных административных услуг. Но впоследствии рамки проекта расширились, и теперь в нем участвуют также и коммерческие игроки”, – отметил Холод.

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В то же время, отметил банкир, возник вопрос монетизации сервисов банков, которые предоставляют информацию для идентификации клиента. Ведь банки осуществляют первичную идентификацию, физическую или удаленную, и тратят на это средства. Поэтому они не готовы бесплатно отдавать эту информацию другим коммерческим игрокам рынка.

“Мы планируем ввести гибкие тарифы за проведение идентификации в системе BankID НБУ. Это позволит коммерческому участнику, который подает запрос на идентификацию, за определенную умеренную плату получить от банков информацию о проведенной идентификации клиента. То есть платит не клиент, а компания, предоставляющая услугу “, – подчеркнул Холод.