На что банки тратят IT-бюджеты (опрос)

Более половины (60,3%) IT-бюджета банков на 2019 расходуется на поддержание существующей инфраструктуры.

Об этом Finance.ua узнал по результатам опроса USAID.

Куда еще направляется IT-бюджет банков:

18,7% бюджета (в среднем) – на развитие новой инфраструктуры программного обеспечения;

14,1% – на новую аппаратную инфраструктуру;

6,9% – на стратегию, развитие бизнес-процессов и планирование.

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В то же время, если анализировать ответы по самой частой цифре в массиве ответов, структура распределения бюджета выглядит следующим образом: 50/20/20/10.

Большинство банков для реализации стратегии, развития бизнес-процессов и планирования, самостоятельного поддержания имеющейся и разработки

новой аппаратной инфраструктуры используют внутренние ресурсы банков.

В 2019-2020 гг. более 70% банков планируют автоматизировать (уже автоматизировали) такие функции:

системы «клиент-банк» для корпоративных клиентов;

интернет-банкинг для физлиц;

автоматизированные банковские системы;

мобильный банкинг;

интеграция отдельных систем;

процессинг.

Меньше всего внимания уделялось мобильным кошелькам: только треть респондентов инвестировала или планирует инвестировать в эту функцию.

Что касается процессов, то внутренняя модернизация и обновление сосредоточиваются преимущественно на кибербезопасности, обязательной отчетности и комплаенсе, а также принятии заявок на финпродукты через электронные каналы и анализе данных для

предотвращения мошенничества.