0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

На что банки тратят IT-бюджеты (опрос)

На что банки тратят IT-бюджеты (опрос)

Более половины (60,3%) IT-бюджета банков на 2019 расходуется на поддержание существующей инфраструктуры.

Об этом Finance.ua узнал по результатам опроса USAID.

Куда еще направляется IT-бюджет банков:

  • 18,7% бюджета (в среднем) – на развитие новой инфраструктуры программного обеспечения;
  • 14,1% – на новую аппаратную инфраструктуру;
  • 6,9% – на стратегию, развитие бизнес-процессов и планирование.

Читайте также: За чьи средства финансируется большинство финтех-компаний в Украине

В то же время, если анализировать ответы по самой частой цифре в массиве ответов, структура распределения бюджета выглядит следующим образом: 50/20/20/10.

Большинство банков для реализации стратегии, развития бизнес-процессов и планирования, самостоятельного поддержания имеющейся и разработки
новой аппаратной инфраструктуры используют внутренние ресурсы банков.

  • В 2019-2020 гг. более 70% банков планируют автоматизировать (уже автоматизировали) такие функции:
  • системы «клиент-банк» для корпоративных клиентов;
  • интернет-банкинг для физлиц;
  • автоматизированные банковские системы;
  • мобильный банкинг;
  • интеграция отдельных систем;
  • процессинг.

Меньше всего внимания уделялось мобильным кошелькам: только треть респондентов инвестировала или планирует инвестировать в эту функцию.

Что касается процессов, то внутренняя модернизация и обновление сосредоточиваются преимущественно на кибербезопасности, обязательной отчетности и комплаенсе, а также принятии заявок на финпродукты через электронные каналы и анализе данных для
предотвращения мошенничества.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.