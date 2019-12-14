На что банки тратят IT-бюджеты (опрос)

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Более половины (60,3%) IT-бюджета банков на 2019 расходуется на поддержание существующей инфраструктуры.
Об этом Finance.ua узнал по результатам опроса USAID.
Куда еще направляется IT-бюджет банков:
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В то же время, если анализировать ответы по самой частой цифре в массиве ответов, структура распределения бюджета выглядит следующим образом: 50/20/20/10.
Большинство банков для реализации стратегии, развития бизнес-процессов и планирования, самостоятельного поддержания имеющейся и разработки
новой аппаратной инфраструктуры используют внутренние ресурсы банков.
Меньше всего внимания уделялось мобильным кошелькам: только треть респондентов инвестировала или планирует инвестировать в эту функцию.
Что касается процессов, то внутренняя модернизация и обновление сосредоточиваются преимущественно на кибербезопасности, обязательной отчетности и комплаенсе, а также принятии заявок на финпродукты через электронные каналы и анализе данных для
предотвращения мошенничества.
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