УЗ израсходовала почти 400 миллионов на обновление 7 пригородных поездов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С начала года Укрзализныця на обновление составов пригородных поездов израсходовала 387 миллионов гривен, а до конца года выполнит ремонтные работы еще на 134 млн грн.
Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.
Отмечается, что за 11 месяцев 2019 года УЗ капитально отремонтировала 7 составов, из которых продлила срок службы 6 электропоездам на 22 года.
По словам Кравцова, все работы по модернизации электропоездов проводятся на собственных мощностях – Киевском электровагоноремонтном заводе.
В Укрзализныце отметили, что модернизация одного электропоезда обходится в 10 раз дешевле, чем приобретение нового состава.
“Среди отремонтированных в этом году электропоездов 3 состава поступили на Юго-Западную железную дорогу. Из них 2 обеспечивают ускоренные пригородные перевозки на участках Киев – Роток, Киев – Фастов, Киев – Шепетовка, а один используется в региональном сообщении на участках Киев – Конотоп, Шостка, Киев – Зерновое, Киев – Ворожба.
Также по одному составу поступило на региональные филиалы: Донецкую, Львовскую, Одесскую и Южную железной дороги. Они задействованы в общем обороте пригородных пассажирских перевозок”, – говорится в сообщении.
К концу 2019 года в УЗ планируют выполнить капитальный ремонт с продлением срока службы еще 2 электропоездов для региональных филиалов “Львовская железная дорога” и “Юго-Западная железная дорога”.
В компании подсчитали, что из-за высокого объема изношенного и устаревшего парка пригородного подвижного состава в ближайшие три года немедленной замены требуют 77 электропоездов и 37 дизель-поездов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)13 ч. назад - 3809 13
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежках14 ч. назад - 1859 12
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»11 ч. назад - 1773 11
В следующем году возобновят обязательный техосмотр12 ч. назад - 6833 11
Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег11 ч. назад - 1589 5
В следующем году возобновят обязательный техосмотр12 ч. назад - 6833 11
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)13 ч. назад - 3809 13
Эксперты рассказали, у каких электрокаров быстрее изнашиваются батареиВчера, 22:26 - 2366 2
Межбанк: все будет непросто11 ч. назад - 2058 2
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежках14 ч. назад - 1859 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1047
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 947
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1137
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3488 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3203 2