УЗ израсходовала почти 400 миллионов на обновление 7 пригородных поездов

С начала года Укрзализныця на обновление составов пригородных поездов израсходовала 387 миллионов гривен, а до конца года выполнит ремонтные работы еще на 134 млн грн.

Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что за 11 месяцев 2019 года УЗ капитально отремонтировала 7 составов, из которых продлила срок службы 6 электропоездам на 22 года.

По словам Кравцова, все работы по модернизации электропоездов проводятся на собственных мощностях – Киевском электровагоноремонтном заводе.

В Укрзализныце отметили, что модернизация одного электропоезда обходится в 10 раз дешевле, чем приобретение нового состава.

“Среди отремонтированных в этом году электропоездов 3 состава поступили на Юго-Западную железную дорогу. Из них 2 обеспечивают ускоренные пригородные перевозки на участках Киев – Роток, Киев – Фастов, Киев – Шепетовка, а один используется в региональном сообщении на участках Киев – Конотоп, Шостка, Киев – Зерновое, Киев – Ворожба.

Также по одному составу поступило на региональные филиалы: Донецкую, Львовскую, Одесскую и Южную железной дороги. Они задействованы в общем обороте пригородных пассажирских перевозок”, – говорится в сообщении.

К концу 2019 года в УЗ планируют выполнить капитальный ремонт с продлением срока службы еще 2 электропоездов для региональных филиалов “Львовская железная дорога” и “Юго-Западная железная дорога”.

В компании подсчитали, что из-за высокого объема изношенного и устаревшего парка пригородного подвижного состава в ближайшие три года немедленной замены требуют 77 электропоездов и 37 дизель-поездов.