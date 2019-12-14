Экономист рассказал о причинах и последствиях падения курса доллара

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Укрепление гривны, наблюдающееся сегодня в Украине, является негативной тенденцией, поскольку, чем больше гривна укрепляется сейчас, тем сильнее она упадет впоследствии.
Такое мнение в интервью изданию “Гордон” высказал экс-заместитель председателя правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.
По его словам, учетная ставка в 13,5% является отрицательной динамикой, поскольку в экономике любой другой страны при 5% инфляции она составила бы 6%.
“И вот этот разрыв – это чей-то коррупционный доход. Он ведет к тому, что дефицит внешней торговли увеличивается”, – отметил экономист.
Он отметил, что нынешний курс – очень опасный и временный, к тому же очень бьет по украинским производителям-экспортерам.
“И нужно понимать, что мы не получаем прямых инвестиций. Это вообще не инвесторы. Они дают деньги в бюджет на два-три месяца, а потом выводят их с процентами. По сути, они просто выкачивают деньги из нашего бюджета”, – сказал Савченко.
Он также объяснил, что в условиях падения доллара цены не снижаются из-за “несовершенства рынков, доминирования монополистов и плохой работы Антимонопольного комитета”. Такая политика выгодна импортерам, хотя для экспортеров и в целом для страны – вредна.
“Гривна дорожает потому, что НБУ держит завышенную учетную ставку и привлекает очень много спекулятивного капитала. Это нездоровая основа усиления гривны. Долго так продолжаться не будет. Мы выплачиваем спекулянтам из бюджета колоссальные суммы. Как только они уйдут, процесс развернется в другую сторону – начнет расти доллар”, – предупредил экономист.
Он считает, что усиление гривны – определенная схема и на ней кто-то зарабатывает. Для вывода спекулянтов следовало бы установить учетную ставку на уровне 10%, а в течение месяца-двух опустить до 7-8%.
“И сразу бы рост гривны прекратился, а спекулянты начали бы выходить. Ситуация может измениться в любой момент – из-за экономического, политического или финансового кризиса. Так называемый черный лебедь может прилететь когда угодно. Но чем больше гривна укрепляется сейчас, тем сильнее она упадет со временем”, – подытожил Савченко.
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