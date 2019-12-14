В США начали тестировать необычный вид биотоплива для самолетов

Компания Delta Air Lines в США заказала исследование о возможности заправки самолетов биотопливом из лесной подстилки.

Для проведения анализа перевозчик выделил экспертам с Northwest Advanced Bio-fuels $2 млн, сообщает Flightglobal. По итогам исследований в конце 2020 года может быть принято решение о строительстве завода по созданию экологического топлива.

В дальнейшем ученым из Northwest Advanced Bio-fuels предстоит выяснить, пригодна ли лесная подстилка для переработки на биотопливо, и как ее удаление повлияет на экологию. Сама по себе она является слоем органических остатков разного происхождения на поверхности почвы в лесах. Этот слой образуется из опавших листьев, веток и стволов деревьев и мертвых насекомых и достигает толщины в 20 сантиметров.

Аналитики компании Delta Air Lines уверены в эффективности биотоплива такого вида и ожидают, что оно обеспечит до 10% ежегодной потребности перевозчика в топливе.

Стоит отметить, что перевозчик уже использует экологическое топливо для заправки своих самолетов. В 2019 году компания заключила соглашение о ежегодном приобретении биотоплива из кукурузы в объеме 37,9 млн литров.

Экологическое топливо будут создавать на многофункциональном предприятии в несколько этапов. На первом этапе из продуктов, оставшихся после переработки кукурузы, будет извлекаться сахар. Из него будет произведено биотопливо, белковый остаток пойдет на корм скоту, а навоз переработают в биогаз и удобрения.

В Delta Air Lines уверены, что благодаря биотопливу смогут снизить количество вредных выбросов на 50% к 2050 году.