В США начали тестировать необычный вид биотоплива для самолетов

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Компания Delta Air Lines в США заказала исследование о возможности заправки самолетов биотопливом из лесной подстилки.
Для проведения анализа перевозчик выделил экспертам с Northwest Advanced Bio-fuels $2 млн, сообщает Flightglobal. По итогам исследований в конце 2020 года может быть принято решение о строительстве завода по созданию экологического топлива.
В дальнейшем ученым из Northwest Advanced Bio-fuels предстоит выяснить, пригодна ли лесная подстилка для переработки на биотопливо, и как ее удаление повлияет на экологию. Сама по себе она является слоем органических остатков разного происхождения на поверхности почвы в лесах. Этот слой образуется из опавших листьев, веток и стволов деревьев и мертвых насекомых и достигает толщины в 20 сантиметров.
Аналитики компании Delta Air Lines уверены в эффективности биотоплива такого вида и ожидают, что оно обеспечит до 10% ежегодной потребности перевозчика в топливе.
Стоит отметить, что перевозчик уже использует экологическое топливо для заправки своих самолетов. В 2019 году компания заключила соглашение о ежегодном приобретении биотоплива из кукурузы в объеме 37,9 млн литров.
Экологическое топливо будут создавать на многофункциональном предприятии в несколько этапов. На первом этапе из продуктов, оставшихся после переработки кукурузы, будет извлекаться сахар. Из него будет произведено биотопливо, белковый остаток пойдет на корм скоту, а навоз переработают в биогаз и удобрения.
В Delta Air Lines уверены, что благодаря биотопливу смогут снизить количество вредных выбросов на 50% к 2050 году.
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