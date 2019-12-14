Чиновницу “Укрпочты” подозревают в присвоении более 90 тыс. грн пенсий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений “Укрпочты”, которого подозревают в присвоении свыше 90 тысяч гривен пенсий.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Так, согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила свыше 90 тыс. гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.
“Сейчас обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении.
Также действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни рукиВчера, 14:01 - 1193 23
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»4 ч. назад - 966 7
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)5 ч. назад - 2104 7
В НБУ считают ситуацию в экономке Украины лучшей за годы независимостиВчера, 19:26 - 728 7
В следующем году возобновят обязательный техосмотр4 ч. назад - 3025 6
Минимальный размер единого взноса меняется с 1 январяВчера, 17:03 - 4408 2
В следующем году возобновят обязательный техосмотр4 ч. назад - 3025 6
Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в Борисполе (фото)Вчера, 18:22 - 2255 1
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)5 ч. назад - 2104 7
Эксперт рассказала, что готовят налогоплательщикам в законопроекте №1210Вчера, 21:32 - 1534 2
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1004
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 904
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1110
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3426 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3140 2