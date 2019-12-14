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Чиновницу “Укрпочты” подозревают в присвоении более 90 тыс. грн пенсий

Чиновницу “Укрпочты” подозревают в присвоении более 90 тыс. грн пенсий

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений “Укрпочты”, которого подозревают в присвоении свыше 90 тысяч гривен пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила свыше 90 тыс. гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.

“Сейчас обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении.

Также действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог.

По материалам УНН
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