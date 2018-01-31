Chevron покупает энергокомпанию Puma Energy и возвращается на рынок Австралии

Chevron Corp заявила о намерении приобрести бизнес Puma Energy по розничной продаже топлива в Австралии за 425 млн австралийских долларов ($288 млн). Таким образом, Chevron возвращается на австралийский розничный энергетический рынок, передает OilExp.

Puma Energy – это энергетическая компания, базирующаяся в Сингапуре, которая на 49% принадлежит торговому гиганту Trafigura.

Puma указывает, что убытки компании в 2019 году составили $500 млн.

Chevron, в свою очередь, покинула австралийский рынок в марте 2015 года, продав свою долю в нефтеперерабатывающей компании Caltex Australia за $3,7 млрд.

Puma владеет более чем 270 точками розничной продажи топлива, 20 складами и 3 морскими терминалами по всей Австралии. Компания поставляет более 1 млрд литров топлива в год.

Puma вошла на австралийский рынок в 2013 году, выкупив активы Ausfuel, Neumann and Central Combined Group за $850 млн.

Эксперты отмечают, что новая сделка выгодна для Trafigura, которая в середине декабря отчиталась о самой низкой за десятилетие среднегодовой прибыли.