Зеленский предлагает отменить залог подозреваемым в коррупции

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №2620 “Об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления”.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, пишет Сегодня.
Согласно законопроекту предлагается дополнить ч.4 ст.183 Уголовного процессуального кодекса пунктом, который позволит не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в делах по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению. По мнению Зеленского, залог дает возможность уклониться от уголовного преследования.
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Законопроект был направлен в Верховную раду 18 декабря и определен как неотложный. На данный момент законопроект направлен на рассмотрение комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.
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