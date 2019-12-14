The Economist назвал Узбекистан страной года

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Влиятельный британский еженедельный журнал The Economist назвал Узбекистан страной 2019 года.
Об этом сообщается на сайте издания.
“Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью”, – говорится в публикации.
Как отмечается, при режиме президента Ислама Каримова мужчин, женщин и детей заставляли работать на плантациях, диссиденты пытались привлечь внимание к этому явлению, поэтому с ними активно боролись.
Правительство Мирзийоева в значительной степени пресек принудительный труд, разрешил работать иностранным журналистам, открыл больше пограничных переходов и закрыл одну из самых суровых тюрем “Жаслык”.
Кроме того, иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику, отмечает издание.
По мнению редакции журнала, в 2019 году состояние дел в этой стране стало “заметно менее деспотично».
“Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко”, – отметили авторы материала.
Среди других кандидатов на звание страны года The Economist рассматривал Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан.
Новую Зеландию отметили за действия ее правительства после атак на мечети в городе Крайстчерч, Северную Македонию – за уступки Греции и изменении своего названия, а Судан – за свержение диктатуры Омара аль-Башира.
В прошлом году The Economist выбрал Армению, которая, по мнению журнала, показала, что “имеет шансы на демократию и обновление”.
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