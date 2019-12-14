The Economist назвал Узбекистан страной года

Влиятельный британский еженедельный журнал The Economist назвал Узбекистан страной 2019 года.

Об этом сообщается на сайте издания.

“Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью”, – говорится в публикации.

Как отмечается, при режиме президента Ислама Каримова мужчин, женщин и детей заставляли работать на плантациях, диссиденты пытались привлечь внимание к этому явлению, поэтому с ними активно боролись.

Правительство Мирзийоева в значительной степени пресек принудительный труд, разрешил работать иностранным журналистам, открыл больше пограничных переходов и закрыл одну из самых суровых тюрем “Жаслык”.

Кроме того, иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику, отмечает издание.

По мнению редакции журнала, в 2019 году состояние дел в этой стране стало “заметно менее деспотично».

“Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко”, – отметили авторы материала.

Среди других кандидатов на звание страны года The Economist рассматривал Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан.

Новую Зеландию отметили за действия ее правительства после атак на мечети в городе Крайстчерч, Северную Македонию – за уступки Греции и изменении своего названия, а Судан – за свержение диктатуры Омара аль-Башира.

В прошлом году The Economist выбрал Армению, которая, по мнению журнала, показала, что “имеет шансы на демократию и обновление”.