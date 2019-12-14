За отопление в ноябре жители столицы заплатят на 35% меньше

В ноябре 2019 года нормативный тариф на услугу по централизованному отоплению на 44% меньше в домах, которые оборудованы счетчиками, и на 26% меньше нормативного – в домах, не имеющих приборов учета.

Об этом сообщил директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Как происходят начисления.

В зависимости от наличия, отсутствия или технического состояния домового счетчика тепла начисления за отопление производятся по факту потребления, нормативному тарифу или по средневзвешенному потреблению по итогам предыдущего отопительного периода.

Нормативный тариф применяется к домам, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии:

тариф составляет 38,50 грн за 1 кв. м отапливаемой площади и корректируется в зависимости от температурного коэффициента.

Нормативный тариф учитывает среднюю температуру в течение отопительного периода на уровне -0,14 оС.

Как рассчитывается В случае отклонения среднемесячной температуры в сторону уменьшения этот коэффициент увеличивается и повышается базовый тариф. В противном случае, когда средневзвешенная температура в течение расчетного периода была выше определенного коэффициента – это приводит к уменьшению базового тарифа.

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“При базовом тарифе 38,50 грн за ноябрь 2019 года тариф для домов, которые не оборудованы приборами учета, составлял 28,44 грн за 1 кв. м отапливаемой площади. То есть на 26% меньше, чем базовый тариф. При этом, учитывая температурные показатели декабря, можно сделать предположение, что нормативный тариф также не выйдет на свое полноценное нормативное значение – он будет ниже базового», – пояснил Константин Лопатин.

По его словам, в домах, которые оборудованы приборами учета тепловой энергии, начисление производится по тарифу за 1 Гкал – 1654,41 грн.

Указанный тариф применяется к фактическому объему тепловой энергии, потребленному домом и зафиксированному прибором учета теплоэнергии.

По итогам ноября средневзвешенный тариф для домов, оборудованных приборами учета, в городе Киеве составлял 21,59 грн за 1 кв. м, что на 44% меньше базового. Это исключительно расчетная средневзвешенная величина, и соответственно в каждом конкретном доме она отличается.

Справка Finance.ua

Почти 90% жилых домов оснащены тепловыми счетчиками.