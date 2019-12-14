За отопление в ноябре жители столицы заплатят на 35% меньше

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В ноябре 2019 года нормативный тариф на услугу по централизованному отоплению на 44% меньше в домах, которые оборудованы счетчиками, и на 26% меньше нормативного – в домах, не имеющих приборов учета.
Об этом сообщил директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.
Как происходят начисления.
Нормативный тариф применяется к домам, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии:
Как рассчитывается В случае отклонения среднемесячной температуры в сторону уменьшения этот коэффициент увеличивается и повышается базовый тариф. В противном случае, когда средневзвешенная температура в течение расчетного периода была выше определенного коэффициента – это приводит к уменьшению базового тарифа.
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“При базовом тарифе 38,50 грн за ноябрь 2019 года тариф для домов, которые не оборудованы приборами учета, составлял 28,44 грн за 1 кв. м отапливаемой площади. То есть на 26% меньше, чем базовый тариф. При этом, учитывая температурные показатели декабря, можно сделать предположение, что нормативный тариф также не выйдет на свое полноценное нормативное значение – он будет ниже базового», – пояснил Константин Лопатин.
По его словам, в домах, которые оборудованы приборами учета тепловой энергии, начисление производится по тарифу за 1 Гкал – 1654,41 грн.
Указанный тариф применяется к фактическому объему тепловой энергии, потребленному домом и зафиксированному прибором учета теплоэнергии.
По итогам ноября средневзвешенный тариф для домов, оборудованных приборами учета, в городе Киеве составлял 21,59 грн за 1 кв. м, что на 44% меньше базового. Это исключительно расчетная средневзвешенная величина, и соответственно в каждом конкретном доме она отличается.
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