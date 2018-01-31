Япония хочет сделать искусственный интеллект обязательным предметом для поступления в колледж

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Гендиректор SoftBank Масайоси Сон заявил, что Япония должна сделать искусственный интеллект (ИИ) обязательным предметом для поступления в колледж, чтобы сократить технологический разрыв между своей страной и США и Китаем.
Об этом пишет VentureBeat.
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На правительственной конференции, посвященной инновациям, он подчеркнул, что японские студенты не будут сами изучать технологию ИИ, если перед ними не поставить такую задачу.
«Давайте сделаем этот предмет обязательным, тогда японские студенты догонят» своих сверстников из США и Китая», – сказал Сон.
Этот комментарий глава SoftBank сделал, указывая на отставание в ВВП и количества патентов на изобретения, связанные с иностранными инвестициями. Разрыв между Японией, с одной стороны, и США и Китаем, с другой, растет, подчеркнул он.
По его словам, пока между этими двумя странами идет торговая война, Японии следует налаживать тесное сотрудничество с американскими технологическими компаниями, чтобы получить конкурентное преимущество.
«Япония потеряла прошлое, но может потерять и будущее», – предупредил Сон.
Он заявил, что сейчас стране стоит сосредоточиться на двух ключевых отраслях – автономном управлении и медицине, основывающейся на генетике, чтобы предотвратить проблемы, возникающие по мере старения общества: рост числа дорожных аварий при участии пожилых водителей и рост цен на медицинские услуги.
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