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Япония хочет сделать искусственный интеллект обязательным предметом для поступления в колледж

Япония хочет сделать искусственный интеллект обязательным предметом для поступления в колледж

Гендиректор SoftBank Масайоси Сон заявил, что Япония должна сделать искусственный интеллект (ИИ) обязательным предметом для поступления в колледж, чтобы сократить технологический разрыв между своей страной и США и Китаем.

Об этом пишет VentureBeat.

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На правительственной конференции, посвященной инновациям, он подчеркнул, что японские студенты не будут сами изучать технологию ИИ, если перед ними не поставить такую ​​задачу.

«Давайте сделаем этот предмет обязательным, тогда японские студенты догонят» своих сверстников из США и Китая», – сказал Сон.

Этот комментарий глава SoftBank сделал, указывая на отставание в ВВП и количества патентов на изобретения, связанные с иностранными инвестициями. Разрыв между Японией, с одной стороны, и США и Китаем, с другой, растет, подчеркнул он.

По его словам, пока между этими двумя странами идет торговая война, Японии следует налаживать тесное сотрудничество с американскими технологическими компаниями, чтобы получить конкурентное преимущество.

«Япония потеряла прошлое, но может потерять и будущее», – предупредил Сон.

Он заявил, что сейчас стране стоит сосредоточиться на двух ключевых отраслях – автономном управлении и медицине, основывающейся на генетике, чтобы предотвратить проблемы, возникающие по мере старения общества: рост числа дорожных аварий при участии пожилых водителей и рост цен на медицинские услуги.

По материалам Mind
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