Ford инвестирует почти $1,5 млрд в свои два завода в Детройте и создаст 3000 рабочих мест

Компания Ford Motor Co заявила о планах инвестировать более $1,45 млрд в два своих производственных предприятия в Детройте для производства электрических, беспилотных и спортивных транспортных средств и создании 3000 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Reuters.

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Автопроизводитель №2 в США заявил, что инвестирует около $750 млн в свой завод в Уэйне для производства спортивных внедорожников Bronco, Ranger и пикапов. Кроме того, в течение следующих трех лет компания собирается принять на работу 2700 человек.

В Ford сообщили также, что планируют инвестировать около $700 млн в свой завод в Дирборне (пригород Детройта) для производства электрических и гибридных версий грузовика F-+150 и нанять 300 человек в 2020.

Отмечается, что автопроизводитель начнет сборку аккумуляторных батарей для гибридной и электрической версий F-150 на заводе в Дирборне.

Ранее Ford заявлял, что к 2022 году инвестирует $11 млрд в создание 40 новых моделей гибридных и полностью электрических автомобилей.