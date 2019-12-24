Ford инвестирует почти $1,5 млрд в свои два завода в Детройте и создаст 3000 рабочих мест

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Ford Motor Co заявила о планах инвестировать более $1,45 млрд в два своих производственных предприятия в Детройте для производства электрических, беспилотных и спортивных транспортных средств и создании 3000 новых рабочих мест.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также: Ford Kuga получил самый высокий рейтинг безопасности
Автопроизводитель №2 в США заявил, что инвестирует около $750 млн в свой завод в Уэйне для производства спортивных внедорожников Bronco, Ranger и пикапов. Кроме того, в течение следующих трех лет компания собирается принять на работу 2700 человек.
В Ford сообщили также, что планируют инвестировать около $700 млн в свой завод в Дирборне (пригород Детройта) для производства электрических и гибридных версий грузовика F-+150 и нанять 300 человек в 2020.
Отмечается, что автопроизводитель начнет сборку аккумуляторных батарей для гибридной и электрической версий F-150 на заводе в Дирборне.
Ранее Ford заявлял, что к 2022 году инвестирует $11 млрд в создание 40 новых моделей гибридных и полностью электрических автомобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 2020 году на рынок Украины намерены выйти 6 международных брендовПозавчера, 04:36 - 4120 8
Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскимиВчера, 14:15 - 8075 5
В 2020 году надо быть готовым к падению гривны - эксперт31.12.2019, 19:20 - 14117 5
Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографииВчера, 10:13 - 3088 3
В Windows 10 вернули рекламу, которую невозможно отключитьПозавчера, 02:17 - 3952 3
Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскимиВчера, 14:15 - 8075 5
Е-сервисы от Пенсионного фонда УкраиныВчера, 08:33 - 3935
Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографииВчера, 10:13 - 3088 3
Realme представила альтернативу Apple AirPods (фото)Вчера, 04:32 - 1474
Когда украинцы ищут первую работу (инфографика)Вчера, 12:01 - 1471
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 4557 7
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2505 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2383 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1976 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5848 3