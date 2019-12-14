Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в Борисполе (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в аэропорту в Борисполе.
Пользователь FACEBOOK Александр Гончаров опубликовал фото из бориспольского аэропорта, пишет Сегодня.
На фотографии заметно, что обменник в зале ожидания предлагает за 1 доллар 19,3 грн, евро покупают по 21,1 грн за единицу, фунт – 23,3 грн.
“А люди тысячами меняют… Маржа в обменнике аэропорта “Борисполь”: $ – 4 грн, € – 5 грн, £ – 7 грн”, – прокомментировал фотофакт Гончаров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления7 ч. назад - 6220 26
Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни руки4 ч. назад - 584 16
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада5 ч. назад - 2849 12
Почему гривна укрепляется, а цены не падают9 ч. назад - 3328 9
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло на $460 миллионов - ГосстатВчера, 19:23 - 1146 8
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления7 ч. назад - 6220 26
Почему гривна укрепляется, а цены не падают9 ч. назад - 3328 9
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада5 ч. назад - 2849 12
ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)10 ч. назад - 2830 2
Нацбанк назвал сумму валютных выплат Украины по госдолгу в 2020-2022 годахВчера, 21:03 - 1622
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 905
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 828
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1069
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3300 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3050 2