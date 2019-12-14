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Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в Борисполе (фото)

Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в Борисполе (фото)

Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в аэропорту в Борисполе.

Пользователь FACEBOOK Александр Гончаров опубликовал фото из бориспольского аэропорта, пишет Сегодня.

На фотографии заметно, что обменник в зале ожидания предлагает за 1 доллар 19,3 грн, евро покупают по 21,1 грн за единицу, фунт – 23,3 грн.

“А люди тысячами меняют… Маржа в обменнике аэропорта “Борисполь”: $ – 4 грн, € – 5 грн, £ – 7 грн”, – прокомментировал фотофакт Гончаров.

По материалам Сегодня
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