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Стало известно, сколько времени нужно, чтобы сменить поставщика газа

Стало известно, сколько времени нужно, чтобы сменить поставщика газа

Для того, чтобы сменить поставщика газа, людям приходится тратить около 110 дней. Об этом рассказал заместитель директора дивизиона “Интегрированный газ” и директор Газопоставляющей компании “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович.

“У нас был запущен пилотный проект, чтобы понять, насколько сложно людям на практике сменить поставщика газа. В рамках этого проекта мы привлекли порядка 200 клиентов из разных регионов Украины. Оказалось, что сегодня это занимает примерно 110 дней, — говорит Рабинович. — Почему так долго? Потому что текущие поставщики не хотят отпускать клиентов, начисляют им неоправданные задолженности или просто игнорируют запросы о приостановке договора. Отсутствует само понимание, что клиент может выбрать поставщика”.

По словам топ-менеджера, сейчас “Нафтогаз”, совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка, работает над упрощением процедуры смены поставщика. “Во-первых, взаимоотношения по задолженности — это не кабала, а абсолютно нормальные хозяйственные отношения между клиентом и поставщиком. Во-вторых, необходимо ввести ответственность поставщиков за удерживание клиента против его желания. Любой клиент должен иметь возможность за 20-30 дней путем несложных действий сменить поставщика”, — подчеркивает Рабинович.

По материалам Дело
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