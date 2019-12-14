Стало известно, сколько времени нужно, чтобы сменить поставщика газа

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Для того, чтобы сменить поставщика газа, людям приходится тратить около 110 дней. Об этом рассказал заместитель директора дивизиона “Интегрированный газ” и директор Газопоставляющей компании “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович.
“У нас был запущен пилотный проект, чтобы понять, насколько сложно людям на практике сменить поставщика газа. В рамках этого проекта мы привлекли порядка 200 клиентов из разных регионов Украины. Оказалось, что сегодня это занимает примерно 110 дней, — говорит Рабинович. — Почему так долго? Потому что текущие поставщики не хотят отпускать клиентов, начисляют им неоправданные задолженности или просто игнорируют запросы о приостановке договора. Отсутствует само понимание, что клиент может выбрать поставщика”.
По словам топ-менеджера, сейчас “Нафтогаз”, совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка, работает над упрощением процедуры смены поставщика. “Во-первых, взаимоотношения по задолженности — это не кабала, а абсолютно нормальные хозяйственные отношения между клиентом и поставщиком. Во-вторых, необходимо ввести ответственность поставщиков за удерживание клиента против его желания. Любой клиент должен иметь возможность за 20-30 дней путем несложных действий сменить поставщика”, — подчеркивает Рабинович.
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