Раде рекомендуют отсрочить увеличенные штрафы за ввоз авто на "еврономерах"

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Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №2288, которым предлагается отсрочка увеличенных штрафов за ввоз авто на “еврономерах”.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Так, необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” не обеспечил достижения вышеуказанной цели в полном объеме.
Так, после принятия законопроекта в первом чтении к нему от народных депутатов Украины поступило 16 предложений. По результатам рассмотрения было учтено 11 предложений, а 5 отклонено.
“Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом как закон с предложением комитета, предложениями субъектов права законодательной инициативы, и с необходимыми технико-юридическими правками”, – говорится в сообщении.
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