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Раде рекомендуют отсрочить увеличенные штрафы за ввоз авто на "еврономерах"

Раде рекомендуют отсрочить увеличенные штрафы за ввоз авто на "еврономерах"

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №2288, которым предлагается отсрочка увеличенных штрафов за ввоз авто на “еврономерах”.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” не обеспечил достижения вышеуказанной цели в полном объеме.

Так, после принятия законопроекта в первом чтении к нему от народных депутатов Украины поступило 16 предложений. По результатам рассмотрения было учтено 11 предложений, а 5 отклонено.

“Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом как закон с предложением комитета, предложениями субъектов права законодательной инициативы, и с необходимыми технико-юридическими правками”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Вчера, 17 декабря, владельцы автомобилей на еврономерах проводили акцию протеста в центре Киева. Автомобилисты требовали принять законопроект, который предусматривает отмену коэффициента возраста и акциза на авто с 1 января 2021 года.
  • Сегодня, 18 декабря, владельцы автомобилей на еврономерах продолжили акцию протеста.
По материалам РБК-Украина
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