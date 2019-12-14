Владельцы "еврономеров" протестуют в центре Киева (видео)

Владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию протеста в центре Киева.

Автомобилисты требуют принять законопроект, который предусматривает отмену коэффициента возраста и акциза на авто с 1 января 2021 года.

Об этом сказано на странице “Авто Евро Сила” в FACEBOOK.

Около полтысячи человек принимают участие в акции, организованной общественной организацией «Авто Евро Сила».

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Автомобилисты требуют от властей ускорить принятие законопроекта №2342 “Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения в соответствие с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза”, которым снижается стоимость растаможки авто.

“Мы настроены стоять до решения проблемы… Почему идет затягивание принятия закона, который бы изменил отношение людей, которые заинтересованы в дешевом авто? К сожалению, депутаты саботируют принятие закона… Глава комитета налоговой политики обещал рассмотреть наш вопрос. Я хочу получить ответ от премьер-министра”, – сказал Ярошевич.

20 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины до 1 января 2020 года.

Мои Fiнансы:

Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;

за управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;

повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч грн и запрет на управление в течение года.

задержка от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

задержка от 30 суток – 170 000 грн.

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