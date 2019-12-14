Более 200 тыс. грн на аренду жилья: нормы компенсаций для нардепов в 2019 году

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Стали известны нормы расходов на одного народного депутата Украины на 2019 год. Соответствующий документ в своем Telegram-канале разместил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Так, согласно приложению к смете Верховной Рады Украины на 2019 год, депутатам покрывают определенную сумму расходов на проезд, телефонные разговоры, организацию встреч с избирателями, стоимость аренды жилья или гостиничного номера, содержание помещений в избирательных округах, канцелярию и командировки помощников.
Нардепу ежемесячно выделяют 7 500 грн на проезд по территории Украины. В год эта сумма составляет 90 000 грн. Однако расходов на обеспечение автотранспортом в пределах города Киева в этом году не предусмотрено.
На канцелярские принадлежности в 2019 году депутат получает 1 278 грн. В то время, как на городские, междугородные телефонные разговоры (из расчета на 10 месяцев) нардепу выделяется 4 890 грн, в месяц эта сумма составляет 489 грн.
Средства выделяются и на командировки помощников-консультантов нардепов в избирательные округа. Из расчета на 10 месяцев выделяется 8 000 грн в год, что составляет 800 грн в месяц.
Предусмотрено и возмещение расходов на оплату содержания помещений в избирательных округах. В месяц эта сумма составляет 167 грн, а в год выходит 2000 грн.
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