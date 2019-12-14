Предприятия в местах лишения свободы заплатили почти 100 млн грн налогов

С января по сентябрь 2019 года предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы заплатили почти 100 млн грн налогов сборов и взносов в государственный бюджет. Об этом УНН сообщили в Администрации ГУИС Украины в ответ на запрос.

“В целом по ГУИС Украины за 9 месяцев 2019 года уплачено налогов, сборов и взносов 98,9 млн грн, для улучшения условий содержания осужденных перечислены на учреждения исполнения наказаний 33 млн грн”, — говорится в сообщении.

По информации ГУИС, наибольшие объемы реализации продукции за 9 месяцев 2019 года в ГП “Предприятие ГУИС Украины (№ 18)” на сумму 42 млн грн.

“Указанное предприятие уплатило налогов сборов и взносов в государственный бюджет на сумму 5,9 млн грн, для улучшения условий содержания осужденных перечислено на учреждение исполнения наказаний 1,6 млн грн”, — сообщили в ГУИС.