Предприятия в местах лишения свободы заплатили почти 100 млн грн налогов

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С января по сентябрь 2019 года предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы заплатили почти 100 млн грн налогов сборов и взносов в государственный бюджет. Об этом УНН сообщили в Администрации ГУИС Украины в ответ на запрос.
“В целом по ГУИС Украины за 9 месяцев 2019 года уплачено налогов, сборов и взносов 98,9 млн грн, для улучшения условий содержания осужденных перечислены на учреждения исполнения наказаний 33 млн грн”, — говорится в сообщении.
По информации ГУИС, наибольшие объемы реализации продукции за 9 месяцев 2019 года в ГП “Предприятие ГУИС Украины (№ 18)” на сумму 42 млн грн.
“Указанное предприятие уплатило налогов сборов и взносов в государственный бюджет на сумму 5,9 млн грн, для улучшения условий содержания осужденных перечислено на учреждение исполнения наказаний 1,6 млн грн”, — сообщили в ГУИС.
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