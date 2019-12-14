В ГПУ разоблачили схему производства опасного для жизни топлива

Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины разоблачили противоправную схему изготовления и реализации контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ, опасных для жизни и здоровья людей.

По этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным следствия, представители группы частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-нефтеперерабатывающих заводах в разных регионах Украины наладили производство топлива путем добавления к нему спиртов, сильнодействующих токсических веществ, других октаноповышающих, смазочных, деприсаторных, детонационных присадок, опасных для человека.

По версии следствия, изготовленное опасным способом топливо (как бензины, так и дизельные ГСМ) реализовывалось через более 150 АЗС по всей территории страны.

При этом часть – без уплаты обязательных акцизных платежей (бюджет не получил более 20 млн грн), что позволяло указанным лицам получать сверхприбыли.

Во время проведения санкционированных следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на нескольких АЗС, оперативники локализовали указанную противоправную деятельность, а также получили возможные доказательства ее осуществления для привлечения виновных лиц к ответственности.

Следственные действия пока продолжаются.