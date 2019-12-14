Hyundai начал создавать авто при помощи виртуальной реальности (фото)

В компании Hyundai презентовали новую систему виртуальной реальности, при помощи которой инженеры смогут оценить качество проектирования будущего автомобиля.

Об этом сообщает Мотор.

Как пишет издание, для разработки автомобилей было создано несколько приложений, с помощью которых дизайнеры и инженеры смогут заранее оценить качество автомобиля еще до начала его сборки.

После того, как VR-систему полностью внедрят в рабочие процессы завода, руководство Hyundai ожидает серьезного улучшения производства.

В частности, время разработки автомобиля по их оценкам должно снизиться на 20%, а ежегодные расходы на проектирование — на 15%.

С помощью очков виртуальной реальности автомобильные конструкторы и инженеры могут буквально попасть внутрь будущего автомобиля. Система моделирует элементы внешней и внутренней конструкции, освещение, цвета, материалы и даже создает виртуальное окружение.

Также она может смоделировать работу дверей, крышки багажника или стеклоочистителей.

В настоящее время технология применяется только на южнокорейском заводе, причем одновременно использовать VR-систему могут до 20 человек.

В дальнейшем Hyundai хочет создать возможность удаленного доступа, чтобы разработкой могли пользоваться конструкторские центры по всему миру.