0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

В НБУ считают ситуацию в экономке Украины лучшей за годы независимости

В НБУ считают ситуацию в экономке Украины лучшей за годы независимости

На сегодняшний день экономика Украины находится в лучшем состоянии за все годы независимости.

Об этом замглавы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью изданию “Сегодня”.

Как отметил Чурий, кризисы прошлых лет были в первую очередь связаны с не очень правильной и непоследовательной экономической политикой.

Читайте также: Доходы украинцев выросли на 60% за последние 2 года – Нацбанк

По его словам, это относится и к последнему кризису 2014 года, который привел к резкой девальвации гривны.

“Если кто-то думает, что он был вызван исключительно войной – это неправда. Война была значимым фактором, но не менее важным было и то, что страна не развивалась. Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере”, – заявил Чурий.

Замглавы НБУ считает, что на сегодня ситуация совсем другая. “С моей точки зрения, она, наверное, лучше, чем во все предыдущие 25 лет. У нас нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет, есть большие планы насчет экономического развития и реформ”, – сообщил он.

Чурий считает, что Украина наконец идет тем путем, которым шли наши соседи из Восточной Европы.

“Просто мы начали этот путь поздно. Они прошли этот путь 20 лет назад, и мы видим, каких они достигли результатов. Та же Польша, Чехия, Словакия”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.