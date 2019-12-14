В НБУ считают ситуацию в экономке Украины лучшей за годы независимости

На сегодняшний день экономика Украины находится в лучшем состоянии за все годы независимости.

Об этом замглавы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью изданию “Сегодня”.

Как отметил Чурий, кризисы прошлых лет были в первую очередь связаны с не очень правильной и непоследовательной экономической политикой.

Читайте также: Доходы украинцев выросли на 60% за последние 2 года – Нацбанк

По его словам, это относится и к последнему кризису 2014 года, который привел к резкой девальвации гривны.

“Если кто-то думает, что он был вызван исключительно войной – это неправда. Война была значимым фактором, но не менее важным было и то, что страна не развивалась. Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере”, – заявил Чурий.

Замглавы НБУ считает, что на сегодня ситуация совсем другая. “С моей точки зрения, она, наверное, лучше, чем во все предыдущие 25 лет. У нас нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет, есть большие планы насчет экономического развития и реформ”, – сообщил он.

Чурий считает, что Украина наконец идет тем путем, которым шли наши соседи из Восточной Европы.

“Просто мы начали этот путь поздно. Они прошли этот путь 20 лет назад, и мы видим, каких они достигли результатов. Та же Польша, Чехия, Словакия”, – сказал он.