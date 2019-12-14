Если "заглючил" е-билет: в столичном метро посоветовали, что делать

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В Киевском метрополитене дали рекомендации пассажирам, как действовать, когда некорректно сработала карта е-билета.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, специалисты метрополитена и КП “ГИВЦ” (оператора системы е-билета) по своим направлениям прорабатывают каждое обращение.
Как действовать в таких случаях:
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