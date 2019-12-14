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Если "заглючил" е-билет: в столичном метро посоветовали, что делать

Если "заглючил" е-билет: в столичном метро посоветовали, что делать

В Киевском метрополитене дали рекомендации пассажирам, как действовать, когда некорректно сработала карта е-билета.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, специалисты метрополитена и КП “ГИВЦ” (оператора системы е-билета) по своим направлениям прорабатывают каждое обращение.

Как действовать в таких случаях:

  • некорректно сработала карта е-билета (KyivSmartCard и Карта киевлянина) – позвонить на горячую линию оператора КП “ГИВЦ” 044-366 55 55 или зайти на сайт оператора и воспользоваться телеграм-ботом оператора, или обратиться на фб-страницу KyivSmardCard и оставить сообщение;
  • некорректно сработала или сломалась карта метро – обратиться в сервисный центр. Они работают на станциях “Майдан Независимости”, “Дорогожичи”, “Дарница”, “Политехнический институт”, “Почайна” и “Крещатик” с 8 до 19 без выходных. Техперерыв 12-12.30;
  • некорректно сработала бесконтактная банковская карта – оставить информацию по ссылке, указав первые и последние 4 цифры номера карты, владельца, станцию ​​и время, когда это произошло.

Kyiv Smart Card – как это работает

По материалам Finance.UA
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