Если "заглючил" е-билет: в столичном метро посоветовали, что делать

В Киевском метрополитене дали рекомендации пассажирам, как действовать, когда некорректно сработала карта е-билета.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, специалисты метрополитена и КП “ГИВЦ” (оператора системы е-билета) по своим направлениям прорабатывают каждое обращение.

Как действовать в таких случаях:

некорректно сработала карта е-билета (KyivSmartCard и Карта киевлянина) – позвонить на горячую линию оператора КП “ ГИВЦ ” 044-366 55 55 или зайти на сайт оператора и воспользоваться телеграм-ботом оператора, или обратиться на фб-страницу KyivSmardCard и оставить сообщение;

некорректно сработала или сломалась карта метро – обратиться в сервисный центр. Они работают на станциях “Майдан Независимости”, “Дорогожичи”, “Дарница”, “Политехнический институт”, “Почайна” и “Крещатик” с 8 до 19 без выходных. Техперерыв 12-12.30;