Правительство запретит выезжать из Украины в Россию по внутренним паспортам с 1 марта

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Кабинет министров Украины принял решение ввести выезд из Украины в Россию для украинцев исключительно по заграничным паспортам. Такая норма начнет действовать с 1 марта 2020 года.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
“С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ», – говорится в сообщении.
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Он отметил, что такая норма облегчит прохождение российско-украинской границы и уменьшит время на оформление в пограничной службе.
«При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», – добавил украинский премьер-министр.
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