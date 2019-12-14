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"Укрзализныця" будет вынуждена выплатить в госбюджет 90% прибыли вместо 30%

"Укрзализныця" будет вынуждена выплатить в госбюджет 90% прибыли вместо 30%

Кабинет министров утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО “Укрзализныця”, ЧАО “Укргидроэнерго” и ЧАО “Объединенная горно-химическая компания” в размере 90% от прибыли вместо 30%.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Документ также утверждает базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятий с госдолей на уровне 90% вместо 50%.

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Исключение по выплате дивидендов в размере 30% от объема чистой прибыли Кабмин оставил только для “Ощадбанка”.

По материалам Економічна Правда
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