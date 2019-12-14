Эксперты рассказали, у каких электрокаров быстрее изнашиваются батареи

Специалисты компании Geotab, которая занимается системой глобального позиционирования и слежкой за транспортными средствами, выяснили, с какой скоростью аккумуляторные батареи электромобилей теряют емкость.



Было исследовано 6300 электромобилей разных марок. Эксперты установили, что в среднем батарея электрокара теряет около 2,3 процента емкости каждый год эксплуатации.



Авторы сделали вывод, что при таких минимальных потерях аккумуляторы могут пережить даже автомобили, в которые они установлены.



Также попутно удалось определить, что степень и скорость износа батарей у разных электрокаров разная. Так, например, в Tesla Model S, где стоит система водяного охлаждения, батарея за год потеряла 2,3 процента емкости. А в Nissan Leaf, где используется пассивное воздушное охлаждение – 4,2 процента.



Специалисты Geotab выяснили, что частота использования автомобиля практически не влияет на срок службы батареи, в отличие от климатических условий. Когда на улице жара, то батарея изнашивается гораздо быстрее, чем в холодном климате.



Также батареи быстрее теряют емкость, если злоупотреблять режимом быстрой зарядки.