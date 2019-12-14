Эксперты рассказали, у каких электрокаров быстрее изнашиваются батареи

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Специалисты компании Geotab, которая занимается системой глобального позиционирования и слежкой за транспортными средствами, выяснили, с какой скоростью аккумуляторные батареи электромобилей теряют емкость.
Было исследовано 6300 электромобилей разных марок. Эксперты установили, что в среднем батарея электрокара теряет около 2,3 процента емкости каждый год эксплуатации.
Авторы сделали вывод, что при таких минимальных потерях аккумуляторы могут пережить даже автомобили, в которые они установлены.
Также попутно удалось определить, что степень и скорость износа батарей у разных электрокаров разная. Так, например, в Tesla Model S, где стоит система водяного охлаждения, батарея за год потеряла 2,3 процента емкости. А в Nissan Leaf, где используется пассивное воздушное охлаждение – 4,2 процента.
Специалисты Geotab выяснили, что частота использования автомобиля практически не влияет на срок службы батареи, в отличие от климатических условий. Когда на улице жара, то батарея изнашивается гораздо быстрее, чем в холодном климате.
Также батареи быстрее теряют емкость, если злоупотреблять режимом быстрой зарядки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления12 ч. назад - 11337 37
Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни руки9 ч. назад - 772 16
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада10 ч. назад - 4549 15
Почему гривна укрепляется, а цены не падают14 ч. назад - 3891 9
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло на $460 миллионов - ГосстатВчера, 19:23 - 1292 8
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления12 ч. назад - 11337 37
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада10 ч. назад - 4549 15
Почему гривна укрепляется, а цены не падают14 ч. назад - 3891 9
ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)15 ч. назад - 3432 3
Минимальный размер единого взноса меняется с 1 января6 ч. назад - 2871
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 931
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 851
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1081
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3343 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3076 2