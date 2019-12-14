Fiat Chrysler и Peugeot договорились о слиянии

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Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество Пежо) подписали соглашение о слиянии.
Об этом сообщила пресс-служба французского автоконцерна в среду, 18 декабря.
“Fiat Chrysler и Groupe PSA сегодня подписали соглашение о слиянии их бизнесов для того, чтобы создать четвертый по объему производства и третий по обороту автоконцерн в мире”, – говорится в сообщении.
Объединенная компания будет иметь годовой объем продаж 8,7 мл автомобилей, с доходами около 170 млрд евро и операционной прибылью более 11 млрд евро.
Утверждается, что объединение концернов не приведет к закрытию отдельных мест производства.
Для окончательного утверждения соглашения еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов.
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