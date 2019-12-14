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Fiat Chrysler и Peugeot договорились о слиянии

Fiat Chrysler и Peugeot договорились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество Пежо) подписали соглашение о слиянии.

Об этом сообщила пресс-служба французского автоконцерна в среду, 18 декабря.

“Fiat Chrysler и Groupe PSA сегодня подписали соглашение о слиянии их бизнесов для того, чтобы создать четвертый по объему производства и третий по обороту автоконцерн в мире”, – говорится в сообщении.

Объединенная компания будет иметь годовой объем продаж 8,7 мл автомобилей, с доходами около 170 млрд евро и операционной прибылью более 11 млрд евро.

Утверждается, что объединение концернов не приведет к закрытию отдельных мест производства.

Для окончательного утверждения соглашения еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов.

По материалам Корреспондент.net
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