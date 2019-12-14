На таможне заработал первый сканер для грузовиков

На Закарпатской таможне заработал первый стационарный сканер, это ускорит проверку грузов в 10 раз, в ближайшее время планируется запуск еще 7 сканеров.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает правительственный портал.

Отныне проверка крупнотоннажных транспортных средств будет проводиться быстрее и эффективнее. Львовская таможня уже провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска “Рава-Русская”, “Краковец” и “Шегини”.

В ближайшее время они будут работать полноценно. Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем.

“Важно, что сканирование грузов происходит без досмотра должностными лицами таможни, а следовательно, проверка груза происходит в 10 раз быстрее. Иначе приходилось бы тратить дополнительное время и средства на разгрузку и другие сопроводительные процедуры”, – отметил Гончарук.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов пояснил, что украинско-польский участок государственной границы, пункт пропуска “Ягодин-Дорогуск” осуществляет пропуск 40-50 грузовых транспортных средств в сутки в одном направлении, в то время как сканирующая система способна пропустить 240-250 транспортных средств в сутки.

Таким образом, для пункта пропуска будут определены категории товаров, перемещаемых для обязательного сканирования. Ориентировочное время на проведение одной проверки-сканирования – 20 минут.

“Размещение сканеров для проверки крупногабаритных грузов требует технологически правильного обустройства и значительных площадок, в частности это габариты 35х75 м или 50х30 м.

Поэтому в ближайшее время планируется запуск семи сканирующих систем. Данные со сканеров на пунктах пропуска будут передаваться в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде”, – добавил Нефедов.

Стационарные сканеры или сканирующие системы стационарного типа – это специальное оборудование, предназначенное для выявления товаров, перемещаемых скрытыми среди других товаров, задекларированных к перемещению.