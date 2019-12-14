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Оформить неунаследованную землю можно будет до 2024 года

Оформить неунаследованную землю можно будет до 2024 года

Срок оформления права на неунаследованное земельное наследство или невостребованные земельные паи истекает 1 января 2024 года, но это можно сделать и сейчас в случае фиксации обществом такого факта.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в ходе пресс-марафона.

“Переходный период (на оформление права на земельное наследство или невостребованные земельные паи – ред.) до 1 января 2024 года остается неизменным, но это максимальный срок. Сейчас есть возможность, в том числе там, где уже есть факт, зафиксированный обществом, оформить раньше.

Но у действующих правопреемников есть время до 2024 года для того, чтобы оформить свои права на невостребованный пай или неунаследованное наследство”, – сказал Высоцкий.

Он также сообщил, что будет упрощена передача пая по наследству при жизни пайщика.

“У нас запланирована земельная дерегуляция, и там это будет значительно упрощено”, – сказал чиновник.

По материалам УКРИНФОРМ
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