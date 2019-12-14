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Гончарук рассказал, сколько государство заработает на концессии порта "Ольвия"

Гончарук рассказал, сколько государство заработает на концессии порта "Ольвия"

Правительство ожидает, что концессия порта “Ольвия” в Николаеве в целом привлечет 66 миллионов долларов инвестиций.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

“Только что завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию морского порта “Ольвия” в Николаеве.

За это соревнуются инвесторы из Катара и Украины”, – сообщил премьер

По его словам, реализация проекта будет означать:

  • 66 млн долл инвестиций;
  • 3 млн долл муниципальных инвестиций;
  • 3 млн долл ежегодных концессионных платежей.
По материалам Економічна Правда
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