Гончарук рассказал, сколько государство заработает на концессии порта "Ольвия"

Правительство ожидает, что концессия порта “Ольвия” в Николаеве в целом привлечет 66 миллионов долларов инвестиций.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

“Только что завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию морского порта “Ольвия” в Николаеве.

За это соревнуются инвесторы из Катара и Украины”, – сообщил премьер

По его словам, реализация проекта будет означать:

66 млн долл инвестиций;

3 млн долл муниципальных инвестиций;