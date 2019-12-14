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Милованов: менее 10 тыс. га земли в одни руки негативно повлияет на привлечение инвестиций

Милованов: менее 10 тыс. га земли в одни руки негативно повлияет на привлечение инвестиций

Концентрация земли в одни руки меньше 10-20 тысяч гектаров негативно повлияет на привлечение инвестиций.

Об этом заявил во время пресс-марафона относительно законопроекта о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Те разговоры, которые я слышал, и то, что я видел от депутатов и в публичной сфере – это действительно от 10 до 20 тысяч гектаров земли в одни руки, как ограничение. Или оно будет меньше, или оно будет больше, такое может произойти. Мое личное мнение, что это будет приемлемое ограничение в таком объеме – 10-20 тысяч. Если будет меньше, мое личное мнение, это будет негативно влиять на потенциальное привлечение инвестиций”, – сказал Милованов.

По материалам УНН
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