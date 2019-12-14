Украинцы предпочитают водку отечественного производства

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Доля продажи алкогольных напитков отечественного производства через украинские торговые сети составляет 75%, еще 25% приходится на импортный алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, по данным Госстатистики, в январе-сентябре этого года украинцы приобрели в торговых сетях алкоголя на 38 млрд 783 тыс. грн. Продажи алкоголя украинского производства составили 29 млрд 27 тыс. грн, что составляет 74,8%.
Госстатистика также содержит данные о продаже алкоголя отечественного производства в разрезе товарных позиции.
Так, в 2018 году продажи водки и ликеро-водочных изделий украинского производства через торговые сети составляли 67,9%, импортного — 32,1%.
Доля продаж вин отечественного производства составляло 57,6%, импортного — 42,4%; украинских коньяков — 77,1%, импортных — 22,9%; отечественных игристых вин — 69,1%, импортных — 30,9%.
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