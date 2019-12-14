Разница между зарплатами в Украине и Польше сократилась (инфографика)

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За последние четыре года соотношение средних зарплат в Польше, которая является основным направлением трудовой эмиграции, и в Украине снизилось с 4,5 до 2,7 раз.
Об этом сообщается в “Отчете о финансовой стабильности” Нацбанка.
Этот разрыв удалось сократить благодаря высоким темпам роста зарплаты по Украине, а также нынешнему укреплению гривны.
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Поэтому с середины 2018 года замедлились темпы трудовой эмиграции из Украины и прирост заработной платы, полученной из-за рубежа. Поэтому в дальнейшем определяющим фактором изменения доходов населения будет рост заработной платы, полученной в Украине.
В НБУ ожидают, что в среднесрочной перспективе реальные темпы роста зарплаты составят 4-6%.
В то же время конкуренция работодателей за рабочую силу и более быстрый рост зарплаты, чем производительности труда, ухудшает операционную эффективность предприятий.
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