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Разница между зарплатами в Украине и Польше сократилась (инфографика)

Разница между зарплатами в Украине и Польше сократилась (инфографика)

За последние четыре года соотношение средних зарплат в Польше, которая является основным направлением трудовой эмиграции, и в Украине снизилось с 4,5 до 2,7 раз.

Об этом сообщается в “Отчете о финансовой стабильности” Нацбанка.

Этот разрыв удалось сократить благодаря высоким темпам роста зарплаты по Украине, а также нынешнему укреплению гривны.

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Поэтому с середины 2018 года замедлились темпы трудовой эмиграции из Украины и прирост заработной платы, полученной из-за рубежа. Поэтому в дальнейшем определяющим фактором изменения доходов населения будет рост заработной платы, полученной в Украине.

В НБУ ожидают, что в среднесрочной перспективе реальные темпы роста зарплаты составят 4-6%.

В то же время конкуренция работодателей за рабочую силу и более быстрый рост зарплаты, чем производительности труда, ухудшает операционную эффективность предприятий.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.
  • Согласно опросу Research & Branding Group, достаточный минимум средств для существования украинцев составляет 19 275 грн.

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По материалам Finance.UA
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