Продажа земли будет возможна только после внесения сведений о ней в кадастр

Правительство работает над наполнением государственного геокадастра информацией о сельскохозяйственных землях в Украине. После запуска рынка земли, для того, чтобы продать землю, информацию о ней нужно будет внести в кадастр.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в FACEBOOK.

“Фермер будет защищен. А геокадастр – готов к запуску рынка земли”, – написал Милованов.

По его словам, геокадастр заполнен на 73%.

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Министр также отметил, что для запуска рынка земли не требуется 100%-ное заполнение. Во многих странах, в который есть рынок, заполнение примерно на уровне 80%.

“Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать. То есть владелец, желающий продать землю, должен внести свой участок в кадастр”, – уточняет Милованов.

С технической стороны проблем у владельцев земли не возникнет, ибо процедура внесения в кадастр будет легкой.

Справка Finance.ua:

25 сентября 2019 года Кабмин инициировал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Согласно законопроекту, право на покупку земельных участков сельскохозяйственного назначения будут иметь граждане Украины, юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, территориальные общины и государство.