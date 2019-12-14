Продажа земли будет возможна только после внесения сведений о ней в кадастр

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Правительство работает над наполнением государственного геокадастра информацией о сельскохозяйственных землях в Украине. После запуска рынка земли, для того, чтобы продать землю, информацию о ней нужно будет внести в кадастр.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в FACEBOOK.
“Фермер будет защищен. А геокадастр – готов к запуску рынка земли”, – написал Милованов.
По его словам, геокадастр заполнен на 73%.
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Министр также отметил, что для запуска рынка земли не требуется 100%-ное заполнение. Во многих странах, в который есть рынок, заполнение примерно на уровне 80%.
“Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать. То есть владелец, желающий продать землю, должен внести свой участок в кадастр”, – уточняет Милованов.
С технической стороны проблем у владельцев земли не возникнет, ибо процедура внесения в кадастр будет легкой.
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