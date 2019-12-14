Отношение украинцев к легализации азартных игр (опрос)

Более половины опрошенных украинцев против легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, в котором приняли участие 2043 респондента.

По данным исследования, 62% респондентов знают, что на рассмотрении в парламенте находятся одновременно несколько законопроектов, которыми хотят установить государственное регулирование в сфере организации и проведения азартных игр.

Отношение украинцев к легализации:

56% опрошенных – полностью не поддерживают;

19% – поддерживают, если для этого отведены специальные игровые зоны или локализованы места;

18% – полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса.

Какие игры могут быть разрешены:

лотереи – 49,7%;

букмекерские ставки – 22,1;

казино – 18,7%;

интернет-казино – 9,5%;

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игра в карты на деньги – 6,9%;

ни одна из азартных игр не может быть легализована – 36,7%.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский поручал правительству подготовить и внести в парламент до 1 октября законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.