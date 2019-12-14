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Отношение украинцев к легализации азартных игр (опрос)

Отношение украинцев к легализации азартных игр (опрос)

Более половины опрошенных украинцев против легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, в котором приняли участие 2043 респондента.

По данным исследования, 62% респондентов знают, что на рассмотрении в парламенте находятся одновременно несколько законопроектов, которыми хотят установить государственное регулирование в сфере организации и проведения азартных игр.

Отношение украинцев к легализации:

  • 56% опрошенных – полностью не поддерживают;
  • 19% – поддерживают, если для этого отведены специальные игровые зоны или локализованы места;

18% – полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса.

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Какие игры могут быть разрешены:

  • лотереи – 49,7%;
  • букмекерские ставки – 22,1;
  • казино – 18,7%;
  • интернет-казино – 9,5%;

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  • игра в карты на деньги – 6,9%;
  • ни одна из азартных игр не может быть легализована – 36,7%.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский поручал правительству подготовить и внести в парламент до 1 октября законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.
  • Кабинет Министров Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.
По материалам Finance.UA
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