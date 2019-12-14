Отношение украинцев к легализации азартных игр (опрос)

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Более половины опрошенных украинцев против легализации игорного бизнеса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, в котором приняли участие 2043 респондента.
По данным исследования, 62% респондентов знают, что на рассмотрении в парламенте находятся одновременно несколько законопроектов, которыми хотят установить государственное регулирование в сфере организации и проведения азартных игр.
Отношение украинцев к легализации:
18% – полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса.
Какие игры могут быть разрешены:
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