НБУ рассказал о планах относительно потребительских и ипотечных кредитов

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В Нацбанке рассказали о планах увеличить капитал банков под необеспеченные потребительские кредиты и о мерах по возобновлению ипотечного кредитования.
Об этом сообщил регулятор в отчете о финансовой стабильности.
В НБУ заявили о стремительном росте потребительского кредитования: за три квартала 2019 года соотношение новых потребительских кредитов к частному потреблению достигло почти 9%.
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Регулятор считает, что банки недостаточно консервативно оценивают риски, связанные с необеспеченными потребительскими кредитами. Оценки вероятностей дефолтов и потерь в случае дефолтов даже при текущем состоянии экономики занижены.
Что предлагают: Чтобы не допустить накопления системных рисков, Национальный банк намерен ввести повышенные веса риска для потребительских кредитов с начала 2021 года.
Опрос НБУ показал, что большинство банков все еще опасаются ипотеки: 92% новых ипотечных кредитов предоставляет треть банков. Новые кредиты приходятся преимущественно на вторичный рынок недвижимости.
Как это решить: НБУ считает, что его регулирование этого рынка должно быть таким же жестким, как и регулирование банковского сектора. Ведомство предлагает обеспечить полную прозрачность структур собственности компаний-девелоперов, которые обязаны нести ответственность за несвоевременное выполнение строительных работ.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие из них мы собрали в специальном сервисе.
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