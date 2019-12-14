0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

НБУ рассказал о планах относительно потребительских и ипотечных кредитов

НБУ рассказал о планах относительно потребительских и ипотечных кредитов

В Нацбанке рассказали о планах увеличить капитал банков под необеспеченные потребительские кредиты и о мерах по возобновлению ипотечного кредитования.

Об этом сообщил регулятор в отчете о финансовой стабильности.

В НБУ заявили о стремительном росте потребительского кредитования: за три квартала 2019 года соотношение новых потребительских кредитов к частному потреблению достигло почти 9%.

Читайте также: НБУ утвердил нововведения в подписании банковских документов

Регулятор считает, что банки недостаточно консервативно оценивают риски, связанные с необеспеченными потребительскими кредитами. Оценки вероятностей дефолтов и потерь в случае дефолтов даже при текущем состоянии экономики занижены.

Что предлагают: Чтобы не допустить накопления системных рисков, Национальный банк намерен ввести повышенные веса риска для потребительских кредитов с начала 2021 года.

Опрос НБУ показал, что большинство банков все еще опасаются ипотеки: 92% новых ипотечных кредитов предоставляет треть банков. Новые кредиты приходятся преимущественно на вторичный рынок недвижимости.

Как это решить: НБУ считает, что его регулирование этого рынка должно быть таким же жестким, как и регулирование банковского сектора. Ведомство предлагает обеспечить полную прозрачность структур собственности компаний-девелоперов, которые обязаны нести ответственность за несвоевременное выполнение строительных работ.

Справка Finance.ua:

  • 13 декабря Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.
  • 24 октября Национальный банк Украины снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие из них мы собрали в специальном сервисе.

Оценить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.