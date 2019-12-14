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Нацбанк назвал сумму валютных выплат Украины по госдолгу в 2020-2022 годах

Нацбанк назвал сумму валютных выплат Украины по госдолгу в 2020-2022 годах

Валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020-2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.

Об этом говорится в новом “Отчете о финансовой стабильности” Национального банка Украины.

Как отмечается в документе, большую часть этой суммы нужно будет рефинансировать на внешних рынках.

“Погашение и обслуживание валютного госдолга – ключевой среднесрочный вызов”, – отмечают в НБУ.

В отчете отмечается, что благодаря улучшению экономической ситуации большинство кредитных агентств повысили рейтинги Украины. Это усилило способность привлекать средства на международном рынке, однако их стоимость все еще высока. В начале декабря доходность долларовых евробондов Украины находилась в диапазоне 4-7% в зависимости от сроков погашения.

“Именно поэтому сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями критически важно. Новая трехлетняя программа расширенного финансирования (EFF) объемом около 5,5 млрд долларов будет способствовать дальнейшему удешевлению суверенных и корпоративных заимствований. Кроме того, программа сотрудничества с МВФ – это не столько деньги, сколько “якорь” для воплощения важных экономических реформ, которые иногда являются социально непопулярными. Именно поэтому для международных инвесторов наличие программы с МВФ является фактором доверия к стране и подтверждением того, что реформы идут по плану”, – говорится в документе.

Отметим, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн. Таким образом разница между погашением и заимствованием в 2020 году должна составить 81,1 млрд грн, то есть 6,9% от расходов госбюджета, запланированных на уровне 1180 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
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