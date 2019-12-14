0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

В ноябре вкладчики неплатежеспособных банков получили 33,2 млн грн возмещения (инфографика)

В ноябре вкладчики неплатежеспособных банков получили 33,2 млн грн возмещения (инфографика)

По состоянию на 1 декабря 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 декабря 2019 года, составила 10 432,6 млн грн.

Поступления от регулярного сбора в Фонд в январе-ноябре 2019 года составили 3 605,1 млн грн.

Сумма средств, выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков

Вкладчики неплатежеспособных банков в ноябре этого года в рамках гарантированного возмещения получили 33,2 млн грн.

По состоянию на 1 декабря 2019 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 89 714,9 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Ранее заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик сообщил, когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн.
  • Препятствием к увеличению гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн является вопрос реструктуризации задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Министерством финансов.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

Получить бонус к депозиту 💰

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.