В ноябре вкладчики неплатежеспособных банков получили 33,2 млн грн возмещения (инфографика)

По состоянию на 1 декабря 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 декабря 2019 года, составила 10 432,6 млн грн.

Поступления от регулярного сбора в Фонд в январе-ноябре 2019 года составили 3 605,1 млн грн.

Сумма средств, выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков

Вкладчики неплатежеспособных банков в ноябре этого года в рамках гарантированного возмещения получили 33,2 млн грн.

По состоянию на 1 декабря 2019 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 89 714,9 млн грн.

Справка Finance.ua:

Ранее заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик сообщил, когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн.

Препятствием к увеличению гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн является вопрос реструктуризации задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( ФГВФЛ ) перед Министерством финансов.

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