В ноябре вкладчики неплатежеспособных банков получили 33,2 млн грн возмещения (инфографика)

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По состоянию на 1 декабря 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.
Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.
Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 декабря 2019 года, составила 10 432,6 млн грн.
Поступления от регулярного сбора в Фонд в январе-ноябре 2019 года составили 3 605,1 млн грн.
Сумма средств, выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков
Вкладчики неплатежеспособных банков в ноябре этого года в рамках гарантированного возмещения получили 33,2 млн грн.
По состоянию на 1 декабря 2019 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 89 714,9 млн грн.
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