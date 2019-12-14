JBL анонсировала беспроводные наушники с «вечным» аккумулятором

Один из немногих недостатков современных беспроводных наушников — необходимость их периодической подзарядки. Некоторые модели поддерживают и традиционное проводное подключение, но разработчики JBL анонсировали ещё более оригинальную альтернативу таким «гибридам».

Особенностью Bluetooth-гарнитуры под названием Reflect Eternal стала возможность обходиться не только без розетки и проводов, но и вообще без зарядных устройств.

Новинка с 40-миллиметровыми драйверами и частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц оснащена солнечной панелью, встроенной в оголовье. Это позволяет наушникам заряжаться в течение дня даже при искусственном освещении. По заявлению производителя, полутора часов на улице хватит на 68 часов воспроизведения музыки, а если проводить вне помещения по 2,5 часа в день, внешняя зарядка может никогда не потребоваться.

Как и в случае с другими устройствами на базе солнечных элементов питания, зарядка с помощью искусственного света или непрямых солнечных лучей будет осуществляться медленнее, но JBL отмечает, что технология разработана с учётом поглощения отражённого света низкой интенсивности. Предусмотрено конструкцией и традиционное гнездо USB, 15 минут подзарядки через которое обеспечат 2 часа работы наушников в режиме воспроизведения.

Наушники Reflect Eternal с модулем Bluetooth 5.0 имеют встроенный микрофон для работы в режиме гарнитуры, поддерживают работу с голосовым помощником Google и технологии TalkThru и Ambient Aware для прослушивания окружающего пространства. Пользователям также будет доступно быстрое переключение между различными Bluetooth-устройствами.

Сейчас новинка находится на стадии сбора средств — оформить предварительный заказ можно на краудфандинговой площадке Indiegogo по цене $99. Начало поставок наушников запланировано на октябрь 2020 года.