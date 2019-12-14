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Всемирный банк пояснил интерес иностранцев к гособлигациям Украины

Всемирный банк пояснил интерес иностранцев к гособлигациям Украины

Интерес иностранцев к покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в 2019 году объясняется высокими ставками и стабилизацией макроэкономической ситуации.

Об этом экономист Всемирного банка Анастасия Головач сказала в интервью РБК-Украина.

Как напомнила Головач, с начала года на внутренний рынок облигаций пришло уже свыше 4 млрд долларов.

“Иностранцы видят, что макроэкономическая ситуация в Украине стабилизировалась, но ставки по ценным бумагам остаются все еще высокими. Поэтому наши ОВГЗ считают хорошей инвестицией”, – сказала она.

По ее словам, эта ситуация позволила Министерству финансов решить проблему рефинансирования государственного долга, снизить стоимость заимствований. В свою очередь, Национальный банк смог пополнить золотовалютные резервы.

“Но портфельных инвестиций недостаточно. Эти деньги не являются вкладом в реальный сектор, так как не создают рабочие места, не способствуют росту экономики”, – резюмировала она.

По материалам РБК-Украина
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