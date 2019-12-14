Марина Чикаловец: единый налог для ФЛП. Нюансы, без которых никак

Когда дело касается уплаты налогов – лучше семь раз отмерить и только потом резать. Иначе проблемы с налоговой обеспечены.

Даже если вы давно работаете как ФЛП и не раз платили единый налог – все равно убедитесь, что и в этот раз делаете все правильно. Что не пропустили каких-то законодательных изменений или просто не забыли что-то важное.

С этой целью предлагаю список актуальных (на сейчас) вопросов касаемо уплаты ЕН и ответы на них.

Когда подается декларация по единому налогу и что будет, если не подать?

Для разных групп предпринимателей закон устанавливает разные сроки. Так, ФЛП І-ІІ групп обязаны подавать свои декларации лишь раз в год, но не позднее 1 марта (включительно).

А вот ІІІ группа должна отчитываться ежеквартально. При этом декларация подается в течение 40 дней после окончания очередного квартала.

Что касается ответственности за неподачу декларации. Здесь есть свои нюансы:

- если вы впервые задержали отправку отчетности, то отделаетесь лишь минимальным штрафом в размере 170 грн;

- если просрочка происходит во второй раз за год (или чаще) – сумма штрафа возрастает до 1020 грн.

Но эти суммы – лишь вершина айсберга. Есть в Налоговом кодексе статья под номером 299, о которой многие частенько забывают. А ведь в ней расписаны причины, по которым могут лишить статуса плательщика единого налога. Другими словами – аннулировать право ФЛП платить налог по упрощенной схеме. Несвоевременная подача декларации ЕН – один из факторов риска.

Когда платить единый налог?

ФЛП І-ІІ групп – авансовыми платежами ежемесячно до 20 числа. На день позже – и уже будет зафиксирована просрочка, за которую полагается штраф (96,05 грн – для первой группы, 417,30 – для второй) и пеня.

Для физлиц-предпринимателей из третьей группы установлены другие правила: они должны платить ЕН в течение десяти дней после подачи своей квартальной декларации.

В 2019 году граничные сроки оплаты установлены на следующие даты: 19 февраля, 17 мая, 19 августа, 19 ноября. За просрочку полагается штраф, который с ростом задолженности тоже увеличивается.

И да – за несвоевременную уплату налоговая тоже может аннулировать ваш статус плательщика единого налога.

В декларации указан заниженный доход: что делать?

Зависит от ситуации. Если ошибку вы обнаружили самостоятельно, то необходимо предоставить налоговой еще одну декларацию – уточняющую, – в которой сумма дохода указана верно. Правда, избежать штрафа в этом случае все равно не удастся. Он составит 3% от размера заниженной суммы доходов (то есть той, что вы указали при первой подаче декларации). Также придется доплатить процент от той суммы, что получилась после перерасчетов.

Хуже, если занижение доходов обнаружила ГФС. В таком случае вас могут даже обвинить в сознательном укрытии доходов и уклонении от уплаты налогов, а за это, помимо административной, грозит и криминальная ответственность. Правда, уголовное дело возбуждают в двух случаях: если постоянно «ловят» на занижении цифр или если недосчитались действительно большой суммы. Но, само собой, это не повод расслабляться.

После обнаружения неточностей ГФС обязательно об этом уведомит. И начислит штраф – 5% от недостачи. К нему в придачу добавится и штраф за несвоевременную уплату ЕН, подробнее о котором говорилось выше.

А если доход, наоборот, вырос и превысил годовой лимит?

Под упрощенное налогообложение попадают те физлица-предприниматели, годовые доходы которых не превышают определенной суммы. Если же вы вдруг стали зарабатывать больше – придется и налог больше заплатить: 15% от суммы, превышающей лимит (ст. 293.4 НКУ).

После этого ФЛП І-ІІ групп могут перейти на «старшую» группу, а вот с ІІІ-ей возможен переход только на общую систему. Когда: со следующего квартала после превышения.

И напоследок, если ГФС выявила задолженность и отправила вам налоговое уведомление-решение, то указанную сумму нужно оплатить не позже, чем через 10 дней после этого. С налоговой вообще не стоит затягивать, если возникла какая-то проблема – важно незамедлительно ее решать. Иначе штрафы и пеня будут накапливаться, к ним со временем могут добавиться и другие, и не факт, что их удастся оспорить даже в судебном порядке.

Марина Чикаловец, руководитель отдела СПД Smart Solutions