Microsoft превратит строку поиска в Windows 10 в браузер

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Ещё со дня выхода первой версии операционной системы Windows 10 пользователи могли установить на панель задач специальную строку поиска. До недавнего времени с её помощью можно было искать размещённые на компьютере файлы. Но Microsoft ощутимо «прокачала» функции привычного инструмента.
Обновлённая строка поиска позволит искать не только файлы на жёстком диске, но и нужную информацию в интернете. В качестве поисковой системы по умолчанию Microsoft выбрала Bing. Мини-браузер предусматривает возможность поиска новостей, проведения элементарных математических расчётов и выполнения других операций без необходимости открытия стороннего приложения.
Таким образом Microsoft не только стремится расширить функциональность панели задач, но и популяризирует собственные продукты Bing и браузер Edge, которые пользователи используют значительно реже сторонних решений. В новой строке поиска предусмотрена даже возможность визуального поиска по изображениям, которые можно предварительно обрезать перед отправкой. Новый поиск будет доступен пользователям Windows 10 по умолчанию.
Сейчас указанные функции доступны англоязычным пользователям десктопной ОС, о доступности новой строки поиска в других регионах будет объявлено позднее.
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