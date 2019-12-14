Разработан новый аккумулятор для контактных линз

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На конференции IEDM 2019 группа французского исследовательского института CEA-Leti представила новую разработку в области тонкоплёночных аккумуляторов.
Согласно заявлению учёных, новая технология обеспечивает одно из самых высоких значений плотности энергии в устройствах электрохимического накопления энергии. Этот вид аккумулирования электроэнергии хорошо зарекомендовал себя во всех областях, хотя для аккумуляторов субмиллиметрового размера до сих пор не существовало приемлемой технологии производства с позиций достижения высочайшей удельной плотности запасаемой энергии.
Предложенная французами структура тонкоплёночного аккумулятора содержит обогащённый литием катод (LiCoO2) и свободный от лития анод. На новом аккумуляторе миллиметрового размера удалось поставить рекорд по запасённой удельной плотности энергии на уровне 890 мкА·ч/см2. Это самый высокий показатель из когда-либо зарегистрированных для таких устройств, заявляют разработчики. Плотность мощности таких аккумуляторов достигает рекордного значения 450 мкА·ч/см2 при плотности тока 3 мА·ч/см2. По этому показателю новые батареи выгодно отличаются от ионисторов (суперконденсаторов), которые также можно использовать в микроаккумуляторах, но они при высокой удельной плотности мощности не могут обеспечить высокую удельную плотность энергии. Проще говоря, обладают сравнительно небольшой ёмкостью и требуют более частой подзарядки.
Новые тонкоплёночные субмиллиметровые аккумуляторы обещают найти применение в имплантируемых медицинских приборах, например, в контактных линзах, способных следить за внутриглазным давлением. Также мельчайшие аккумуляторы будут востребованы для питания электронных приборов и устройств, хирургически имплантированных в тело человека и, конечно же, для питания носимой электроники.
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