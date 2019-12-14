В Минсоцполитики дали советы украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидии

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, что делать, если вы оплатили коммунальные услуги, не дождавшись сообщения от Ощадбанка о начислении субсидии.

Об этом пресс-служба министерства сообщила на странице в FACEBOOK.

“Нас часто спрашивают, а что же делать, если Вы получаете субсидию на ЖКУ и оплатили коммуналку, не дождавшись смс от Ощадбанка? Отвечаем – если вы получаете льготу наличными, то никакие смс вам поступать не будут и соответственно личного кабинета на сайте АО “Ощадбанк” не будет существовать”, – говорится в сообщении.

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По информации Министерства, вы самостоятельно контролируете свои взаимоотношения с поставщиками услуг.

“Если речь идет о безналичной форме монетизации, и так случится, что Вы оплатили счета, не дождавшись смс от Ощадбанка, то на ваших счетах возникнет переплата, которая будет отображена поставщиком услуг в квитанциях следующих периодов”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года желающим перейти на наличную форму субсидий разрешат осуществлять переход в любое время. Сейчас же определено, что субсидианты должны принять решение, в какой форме получать выплату, до 15 октября.

Средний размер льготы в ноябре составил почти 800 грн на одного льготника.