Гончарук прокомментировал закон о невозвращении "Приватбанка" Коломойскому

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что инициированный правительством законопроект о запрете возвращать банки бывшим владельцам, не направлен против конкретных лиц или банков.
“Мы не рекомендуем и не подаем в Верховную Раду законов, направленных против конкретных лиц или конкретных банков, – сказал он.
Мы действительно проявили инициативу и подали в Верховную Раду законопроект, который, по нашему мнению, защищает украинских налогоплательщиков. Потому что очень часто, когда банки выводятся из системы или признаются неплатежеспособными, то риск их возвращения обратно через судебное решение может дестабилизировать систему.
И закон направлен на то, чтобы исключить такие очень вредные для экономики факторы”.
По словам главы Кабмина, вопрос не только в “Приватбанке”. Сейчас в Украине более 5 сотен миллиардов проблемной задолженности.
11 декабря Кабинет Министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.
Как позже сообщалось в СМИ, в этот законопроект не попала согласована с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.
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