Дубилет предлагает побороть "зарплатное рабство"

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В Украине начат проект, которым планируют побороть “зарплатное рабство”.
Об этом министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет
написал в FACEBOOK.
По словам Дубилета, в Украине существует явление, которое немало удивляет жителей развитых стран — “зарплатный проект”. Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнения сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги.
Как сейчас – сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.
Что планируют сделать – внедрить систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.
Как это будет действовать – работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN — это номер счета, как в Европе, который у нас был введен в этом году), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически раскидывает деньги, куда надо.
Что это даст – украинцы получат больше свободы и лучший сервис. С другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.
Что нужно, чтобы проект заработал – банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах (ничего сложного). Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка.
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