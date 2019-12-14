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Дубилет предлагает побороть "зарплатное рабство"

Дубилет предлагает побороть "зарплатное рабство"

В Украине начат проект, которым планируют побороть “зарплатное рабство”.

Об этом министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет
написал в FACEBOOK.

По словам Дубилета, в Украине существует явление, которое немало удивляет жителей развитых стран — “зарплатный проект”. Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнения сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги.

Как сейчас – сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.

Что планируют сделать – внедрить систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.

Как это будет действовать – работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN — это номер счета, как в Европе, который у нас был введен в этом году), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически раскидывает деньги, куда надо.

Что это даст – украинцы получат больше свободы и лучший сервис. С другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

Что нужно, чтобы проект заработал – банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах (ничего сложного). Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка.

Справка Finance.ua:

  • В январе-сентябре 2019 года реальные зарплаты украинцев выросли на 9,5%.
  • В соответствии с проектом госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.

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По материалам Finance.UA
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