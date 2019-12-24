В Киеве установят системы мониторнга качества воздуха за 40 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В столице начнут внедрение проекта комплексного мониторинга воздуха. Первых две стационарных станции планируется разместить в Дарницком районе Киева. В целом проект предусматривает 27 современных автоматизированных пунктов комплексной оценки качества воздуха.
Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
По его словам, экологическому направлению столичные власти в ближайшие пять лет планирует уделить максимальное внимание.
«Мы планируем начать два масштабных проекта – внедрение стационарной системы мониторинга качества воздуха и строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе «Энергия», что снизит в пять раз количество загрязняющих веществ», – сообщил Петр Пантелеев.
По его словам, в бюджете Киева заложено 40 млн грн на систему мониторинга. В начале следующего года будет проведена тендерная закупка. Две пилотных станции разместят в Дарницком и Днепровском районах, где особенно сложная ситуация с состоянием воздуха.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячноВчера, 07:23 - 5256 20
Пенсию меньше 3 тысяч получают 70% украинцев - МинсоцполитикиВчера, 16:41 - 3016 8
Криклий рассказал, как частные компании будут проводить техосмотр автоВчера, 13:47 - 1770 6
Трамп раскритиковал ветряную энергетику за неэкологичностьВчера, 06:00 - 2176 3
Как изменился импорт мандаринов с 2014 года (инфографика)Вчера, 05:26 - 744 3
Стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячноВчера, 07:23 - 5256 20
В Украине рекордно вырос ВВП: на сколько он опередил прогнозы МВФВчера, 11:23 - 3290 1
Пенсию меньше 3 тысяч получают 70% украинцев - МинсоцполитикиВчера, 16:41 - 3016 8
В Европе страна готовится полностью отменить плату за проезд в общественном транспортеВчера, 18:37 - 2353 1
Трамп раскритиковал ветряную энергетику за неэкологичностьВчера, 06:00 - 2176 3
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 5179 8
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2670 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2520 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2082 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6175 3