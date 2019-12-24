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В Киеве установят системы мониторнга качества воздуха за 40 млн грн

В Киеве установят системы мониторнга качества воздуха за 40 млн грн

В столице начнут внедрение проекта комплексного мониторинга воздуха. Первых две стационарных станции планируется разместить в Дарницком районе Киева. В целом проект предусматривает 27 современных автоматизированных пунктов комплексной оценки качества воздуха.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, экологическому направлению столичные власти в ближайшие пять лет планирует уделить максимальное внимание.

«Мы планируем начать два масштабных проекта – внедрение стационарной системы мониторинга качества воздуха и строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе «Энергия», что снизит в пять раз количество загрязняющих веществ», – сообщил Петр Пантелеев.

По его словам, в бюджете Киева заложено 40 млн грн на систему мониторинга. В начале следующего года будет проведена тендерная закупка. Две пилотных станции разместят в Дарницком и Днепровском районах, где особенно сложная ситуация с состоянием воздуха.

По материалам Finance.UA
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